ВТБ с начала года выдал около 80 млрд рублей кредитов клиентам МСП на Дальнем Востоке

Глава департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил, что самый высокий спрос на кредиты в ДФО наблюдается среди предприятий недропользования, торговли, транспортной сферы, агропромышленного комплекса и строительства

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ с начала 2023 года выдал кредитов клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока на общую сумму 80 млрд рублей. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам глава департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

"С начала 2023 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока более 3 тыс. кредитов на сумму 80 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

Банкир отметил, что самый высокий спрос на кредиты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в этом году наблюдается среди предприятий недропользования, торговли, транспортной сферы, агропромышленного комплекса и строительства.

"Наибольший объем средств в 2023 году привлекли предприятия среднего и малого бизнеса Магаданской области. Выдачи кредитов в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 5,7 раза и составили более 26,5 млрд рублей. На втором месте - Якутия, где объем финансирования увеличился до 11,5 млрд рублей. Клиенты банка в Хабаровске привлекли 11 млрд рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Также среди лидеров по объемам кредитования - Приморский край, где выдачи также выросли в три раза, до 9,8 млрд рублей", - отметил Еременко.

На сегодня портфель кредитов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в ДФО достиг 187 млрд рублей, уточнил банкир. "ВТБ выступает финансовым партнером крупных инфраструктурных проектов, предприятий недропользования, рыбной промышленности, строительного сектора и других ведущих отраслей экономики региона. Наши дальневосточные подразделения активно работают и с предпринимателями, которые только выходят на рынок. Мы планируем наращивать поддержку бизнеса на Дальнем Востоке, предоставлять финансовые ресурсы, цифровые сервисы, сопровождение внешнеэкономической деятельности и другие возможности для развития", - заключил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.