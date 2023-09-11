Разработчики приступили к адаптации RuStore на ОС "Аврора"

Как отметили в "Открытой мобильной платформе", продуктовые и инженерные команды ОМП и VK ведут совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Открытая мобильная платформа" и VK начали разработку российского магазина приложений для Android RuStore для отечественной операционной системы (ОС) "Аврора". Об этом говорится в сообщении "Открытой мобильной платформы", которая является разработчиком ОС.

"Открытая мобильная платформа" (ОМП) и VK объявили о старте разработки RuStore для мобильной операционной системы "Аврора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продуктовые и инженерные команды "Открытой мобильной платформы" и VK уже ведут совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы "Аврора" для создания удобного и безопасного магазина приложений, доступного любому пользователю и разработчику в экосистеме "Аврора".

Компания "Открытая мобильная платформа" занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы "Аврора" и платформы управления корпоративными мобильными устройствами "Аврора центр", а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.

RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений. RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.