MD Medical в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в три раза

Она достигла 3,4 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник "Мать и дитя", в первом полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 3,368 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 40,8% и составила также 3,368 млрд рублей. Выручка MD Medical увеличилась на 5,7% и составила 12,853 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 15,2% в годовом выражении - до 4,099 млрд рублей. Валовая прибыль в январе - июне повысилась на 10% - до 4,966 млрд рублей, операционная прибыль - в 2,3 раза, до 3,272 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 31,9% против 29,3% в первом полугодии прошлого года.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 39,4% в годовом выражении и составил 4,366 млрд рублей. Капитальные затраты составили 1,95 млрд рублей, показав рост в 2,6 раза. "Основная доля капитальных затрат приходится на приобретение готового госпиталя в Москве, запуск которого ожидается во втором полугодии 2023 года", - говорится в сообщении.

Группа компаний MD Medical - один из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 49 медицинских учреждений, включая 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России. Выручка группы в 2022 году составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже.