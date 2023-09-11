В Мурманской области в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию судоремонтный комплекс

Проектирование начнется в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приступает в этом году к проектированию судоремонтного кластера в Мурманской области. Ввод комплекса планируется в 2026 году, сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих в ходе сессии "Мировой транспортный северный путь" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В Мурманске ГТЛК создает судоремонтный кластер. Потенциальный спрос на обслуживание мы уже видим - это более 300 судов, которые приписаны непосредственно к порту Мурманск. Проектирование судоремонтного кластера мы начинаем в этом году, со следующего года планируем начать стройку. <…> В 2026 [году] комплекс должен быть полностью готов, введен в эксплуатацию со всей линейкой работы услуг", - сказал Дитрих.

Он указал на важность развития судостроения и обеспечения бесперебойной работы флота. "Мы рассматриваем судоремонтный кластер как комплексное решение, в котором возможно будет развивать научный потенциал", - сказал Дитрих. Планируется вовлекать образовательные учреждения для развития собственных компетенций. "На первом этапе будет введен перевалочный док до 6 тыс. тонн, два-три открытых стапельных места, комплекс ремонтных цехов в последующем. Поэтапно добавим еще стапельные места, на третьем этапе обустроим закрытый эллинг, на четвертом запустим большой плавдок до 12 тыс. тонн", - отметил он.

В июне 2022 года ГТЛК и правительство Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве при создании арктического судоремонтного кластера в регионе.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.