Минвостокразвития и АСИ поддержат развитие креативных индустрий в ДФО и Арктике

Документом предусмотрено учреждение межведомственного проектного офиса по развитию креативных индустрий

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минвостокразвития поддержат развитие креативных индустрий в регионах Дальнего Востока и Арктики, в том числе с использованием ведомственных программ. Об этом сообщила пресс-служба АСИ после подписания соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Соглашение оговаривает условия сотрудничества сторон по развитию креативных индустрий в регионах, в том числе с использованием ведомственных программ социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны РФ, а также механизмов преференциальных режимов", - сказано в сообщении.

Документом предусмотрено учреждение межведомственного проектного офиса по развитию креативных индустрий на Дальнем Востоке, создание во Владивостоке экспортного центра по продвижению услуг и продуктов российских креативных индустрий за рубежом, пилотная апробация модели управления креативными кластерами в городах ДФО, а также разработка и внедрение пилотных мер поддержки креативных индустрий на территории Дальнего Востока и Арктики. Все эти проекты будут реализованы в 2023-2024 годах.

Создание кластеров

По словам замглавы министерства Эльвиры Нургалиевой, целью совместной работы Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и АСИ станет создание новых высококвалифицированных рабочих мест и удвоение вклада креативных индустрий в валовой внутренний продукт ДФО - до 300 млрд рублей.

Она отметила, что в Якутии при помощи механизма Единой субсидии уже начал работу кластер "Квартал труда". На эти цели из федерального бюджета в прошлом году был выделен 1 млрд рублей.

"Ожидаем, что к 2025 году в "Квартале труда" будет работать не менее 150 резидентов и создано более 1 200 новых рабочих мест. По поручению председателя правительства РФ [Михаила Мишустина] к 2025 году в городах Благовещенск, Владивосток и Улан-Удэ будут созданы Центры креативных индустрий. По отдельному поручению президента России [Владимира Путина] будет создан арт-кластер в городе Петропавловск-Камчатский. На эти цели суммарно планируется выделить более 3,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Нургалиевой.

В свою очередь директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что креативная экономика в ДФО имеет потенциал создания и развития новых экспортоориентированных отраслей.

"В 2022 году в Дальневосточном округе работали более 2,7 тыс. креативных компаний, из них 65% - в трех регионах: Приморском крае, Якутии, Хабаровском крае. Объем выручки предприятий креативного сектора в прошлом году составил 147,6 млрд рублей. Соглашение позволит увеличить вклад креативных компаний в ВВП макрорегиона", - приводит пресс-служба слова Черкес-заде.

Всего в ближайшие два года, как сообщает пресс-служба АСИ, за счет федеральной поддержки в ДФО создадут сеть из пяти креативных кластеров. Для подготовки кадров на Дальнем Востоке откроют свои представительства три ведущих творческих вуза. В рамках соглашения с АСИ во Владивостоке появится экспортный центр по продвижению продуктов и услуг российского креативного бизнеса на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующие акселерационные программы для первых 100 отечественных компаний начнутся уже в 2024 году.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.