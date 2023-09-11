В Анкаре считают, что внешние факторы мешают достичь с Минском товарооборота в $1,5 млрд

Посол Турции в Белоруссии Мустафа Озджан заявил, что две страны готовы "работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения"

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Внешние факторы мешают достижению товарооборота в $1,5 млрд между Турцией и Белоруссией. Такое мнение высказал журналистам посол Турции в Белоруссии Мустафа Озджан по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

"Что касается товарооборота, то, несомненно, нам удастся достичь $1,5 млрд. Тем не менее мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Но мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения", - цитирует дипломата агентство БелТА.

По его словам, Турция очень тесно связана "с западным миром и западными институтами, поэтому приходится учитывать эти связи при развитии отношений с другими странами". "Беларусь для Турции очень хороший партнер, очень дружеская страна", - подчеркнул он.

Лукашенко в ходе встречи отметил, что странам удалось немало сделать для углубления отношений, но остаются нерешенные вопросы, в том числе по товарообороту. "Нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо", - сказал он.

В 2022 году объем взаимной торговли двух стран превысил $1 млрд, по пока не достиг показателя $1,5 млрд. За период с января по июль 2023 года он составил почти $675 млн.