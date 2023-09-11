Глава Камчатки призвал отказаться от госзакупок импортной рыбы ради внутреннего спроса

Предложение прозвучало на сессии "Океан - эволюция промысла и потребления" Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал государственный сектор отказаться от закупок импортной рыбы, чтобы увеличить внутренний спрос на российскую. Предложение прозвучало на сессии "Океан - эволюция промысла и потребления" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Здесь я бы предложил в качестве инициативы всему сообществу подключиться к тому проекту программы по увеличению внутреннего потребления рыбы, который в соответствии с поручением президента мы сейчас готовим. На мой взгляд, нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором. В целом, я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения. Нам нужно смело здесь идти и прямо ограничивать в садиках, школах, больницах, социальных учреждениях закупку рыбы зарубежного происхождения", - сказал Солодов.

По его словам, при таком подходе есть риски, связанные с ценовой политикой. При этом российские минтай, треска и горбуша более полезны для детей и в целом граждан России, чем завозные пангасиус или тилапия.

"Главной задачей, которую для себя сейчас вижу, приоритетную, на которой нужно сконцентрироваться, это увеличение потребления рыбы внутри страны. Мы хорошо помним, как во время ковида Китай закрыл импорт минтая, и в какой ситуации мы все оказались. Сейчас - санкции, что будет дальше - бог весть. И в этой ситуации наращивание нашего внутреннего рынка потребления <...>, может быть, на горизонте в пять лет, стратегически важнейшая задача", - добавил глава Камчатки.

Среди возможных мер по стимулированию внутреннего спроса он назвал государственное стимулирование переработки рыбы "последней мили" и глубокой переработки, а также формирование культуры потребления рыбы у граждан страны.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.