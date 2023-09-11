11 сентября, 10:30,
обновлено 11 сентября, 10:32
Восточный экономический форум

Финансирование III этапа модернизации Восточного полигона оценивается в 2 трлн рублей

Из них на объекты концессии заложено около 520 млрд рублей, отметил замглавы Минтранса Валентин Иванов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Финансирование III этапа модернизации Восточного полигона оценивается в размере 2 трлн рублей, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Восточного экономического форума.

"На III этап Восточного полигона - 2 трлн рублей. Из них объекты концессии - порядка 520 млрд рублей. Это сумма третьего этапа, если до 255 млн [тонн] увеличение [провозной мощности]", - сказал он.

Ранее замглавы РЖД Андрей Макаров сообщил, что всего реализация второго этапа модернизации Восточного полигона оценивается более чем в 1 трлн рублей. Замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявлял, что на реализацию третьего этапа расширения Восточного полигона планируется выделить около 218 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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