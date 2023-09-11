Рабочая группа по ВСМ должна предоставить решения для продвижения проекта до 31 октября

Замглавы Минтранса Валентин Иванов отметил, что трассировка проекта ВСМ изменится относительно обоснования инвестиций, которое было разработано в 2014 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) уже начала работу и должна предоставить решения правительству РФ для продвижения проекта до 31 октября текущего года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

"Рабочая группа утверждена председателем правительства. Уже первое заседание было проведено на площадке Минтранса. Проговорили те вопросы, которые в первую очередь необходимо решить для того, чтобы принципиально определиться о возможности реализации концессии и о ее финансовых параметрах. <…> Мы сейчас в рамках проработки концессионной инициативы как раз прорабатываем возможные механизмы реализации. По результатам работы рабочей группы, она должна отработать до 31 октября, мы должны предоставить в правительство те решения, которые необходимы для того, чтобы дальше двинуться по проекту", - сказал он.

Замминистра отметил, что трассировка проекта ВСМ изменится относительно обоснования инвестиций, которое было разработано в 2014 году.

Ранее Иванов отмечал, что сроки завершения реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут определены после заключения соглашения на строительство. РЖД ведут разработку проектной документации. Кроме того, необходимо определить организационную и финансовую схемы проекта. Только после этого возможно будет приступить к реализации проекта ВСМ.

О проекте высокоскоростной магистрали в РФ

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Сбербанк также выразил готовность принять участие в синдикате крупнейших банков в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.