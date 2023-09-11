11 сентября, 10:32
Восточный экономический форум

Рабочая группа по ВСМ должна предоставить решения для продвижения проекта до 31 октября

Замглавы Минтранса Валентин Иванов отметил, что трассировка проекта ВСМ изменится относительно обоснования инвестиций, которое было разработано в 2014 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) уже начала работу и должна предоставить решения правительству РФ для продвижения проекта до 31 октября текущего года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

"Рабочая группа утверждена председателем правительства. Уже первое заседание было проведено на площадке Минтранса. Проговорили те вопросы, которые в первую очередь необходимо решить для того, чтобы принципиально определиться о возможности реализации концессии и о ее финансовых параметрах. <…> Мы сейчас в рамках проработки концессионной инициативы как раз прорабатываем возможные механизмы реализации. По результатам работы рабочей группы, она должна отработать до 31 октября, мы должны предоставить в правительство те решения, которые необходимы для того, чтобы дальше двинуться по проекту", - сказал он.

Замминистра отметил, что трассировка проекта ВСМ изменится относительно обоснования инвестиций, которое было разработано в 2014 году.

Ранее Иванов отмечал, что сроки завершения реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут определены после заключения соглашения на строительство. РЖД ведут разработку проектной документации. Кроме того, необходимо определить организационную и финансовую схемы проекта. Только после этого возможно будет приступить к реализации проекта ВСМ.

О проекте высокоскоростной магистрали в РФ

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Сбербанк также выразил готовность принять участие в синдикате крупнейших банков в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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