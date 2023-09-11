Эксперт: распространение проекта "Камчатская рыба" на рестораны снизит цены до 2,5 раза

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов отметил, что рыбаки продают свою продукцию туда, куда им выгодней, поэтому необходима поддержка от государства или региона

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Проект "Камчатская рыба", в рамках которого ретейлеры будут закупать лососевые напрямую у рыбаков и реализовать их с минимальной наценкой, могут распространить на рестораны, что позволит снизить стоимость продукции в 2-2,5 раза. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас есть проблема с российской рыбой. Губернатор Камчатки решает этот вопрос - есть проект "Камчатская рыба", который запущен в ретейл. Мы договариваемся и разговариваем о том, чтобы запустить его в рестораны. Камчатская рыба в 2-2,5 раза дешевле, чем чилийская и фарерская аквакультура", - сказал Миронов.

По его словам, реализация этой меры позволит снизить стоимость конечной продукции до 2,5 раз. "Если мы сможем ее правильно упаковывать и замораживать, если выстроим логистические дороги на российский рынок, простимулируем дистрибьюторов, рыбаков для продажи внутрь, то цена будет более выгодной для рынка - в 2-2,5 раза", - объяснил эксперт.

Он также отметил, что рыбаки продают свою продукцию туда, куда им выгодней. Чтобы они начали обеспечивать своей продукцией рестораны, необходима поддержка от государства или региона. "Как удалось запустить программу "Камчатская рыба" для ретейла, так и здесь надо продумывать какую-то политику", - отметил Миронов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на главу "Рыбного союза" Александра Панина сообщила, что осенью федеральные сети начнут продавать лосось на 10-25% ниже нынешней цены благодаря реализации проекта "Камчатская рыба", в рамках которого ретейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и реализовать их с минимальной наценкой.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.