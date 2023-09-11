Песков заявил, что роль ВТО ослабевает изо дня в день

По словам пресс-секретаря президента, необходимость реформирования организации уже становится очевидной для всех

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) теряет свою роль в международных делах, и необходимость ее реформирования уже становится очевидной для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"[Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом. Мы согласны: на фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, роль ВТО испаряется изо дня в день, организация не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран. Заявления [о необходимости реформ] отовсюду - это говорит [о том], что система ищет точку успокоения, баланс", - отметил представитель Кремля.