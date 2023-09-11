Эксперт: внедрение беспилотной авиации может упростить логистику на Севморпути

Применение грузовых беспилотников может позволить обмениваться запчастями, материалами, при этом передача груза с судна на судно будет более эффективной и оптимальной

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Северный морской путь может выступить полигоном для внедрения беспилотной авиации, применение беспилотников поможет упростить логистические процессы. Об этом сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих в ходе сессии "Мировой транспортный северный путь" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы считаем, что с учетом тех задач, которые ставятся по развитию беспилотной авиации в нашей стране, Северный морской путь должен стать полигоном для внедрения такого рода технологий", - сказал Дитрих. По его словам, набор задач, для решения которых возможно использование беспилотников очень широкое - картография, геодезия, реализация инфраструктурных проектов, мониторинг миграции животных, отслеживание ледовой обстановки, формирование оптимальных маршрутов и доставка грузов.

Применение грузовых беспилотников может позволить обмениваться запчастями, материалами, при этом передача груза с судна на судно будет более эффективной и оптимальной с точки зрения затрат. "Использование грузовых беспилотников, наверное, могло бы серьезно оптимизировать задачу доставки и упростить эти процессы, - сказал Дитрих. - Использование беспилотников позволит увеличить скорость, снизить стоимость доставки".

Он отметил работу первого в России оператора беспилотников с госучастием "БАС". ООО "Беспилотные авиационные системы" создано ГТЛК совместно с Фондом национальной технологической инициативы в 2022 году. Компанией законтрактованы 26 беспилотных летательных аппаратов. "Доведем количество законтрактованных аппаратов к концу года до 180 штук для использования во всех сферах начиная от наблюдения и заканчивая доставкой грузов", - добавил Дитрих.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.