"Интеррос", Эрмитаж и Atomyze запустили проект по выпуску цифровых финансовых активов

"Цифровое искусство" стало первым в России проектом по выпуску NFT, осуществленным в полном соответствии с российским законодательством и без участия зарубежных блокчейн-платформ и криптобирж

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Группа "Интеррос", Государственный Эрмитаж и Atomyze запустили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пилотный проект "Цифровое искусство", он включает выпуск невозвратных токенов (NFT), запечатлевших процесс реставрации трех фресок мастерской Рафаэля, передает корреспондент ТАСС. Для создания невозвратных токенов были выбраны фрески из собрания Государственного Эрмитажа.

"Идея данного проекта заключается в том, что, с одной стороны, мы хотим привлечь внимание к такой сфере искусства как реставрация. С другой стороны, токен позволяет запечатлеть предмет искусства в том виде, в котором он был до реставрации, и в том виде, в котором он получится после реставрации. Это попытка создать в цифровой форме уникальный образ, который в реальной жизни уже не существует", - сказал в видеообращении на презентации проекта генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин.

По словам генерального директора первой российской токенизирующей платформы Atomyze Екатерины Фроловичевой, инвестор, покупающий представляемый токен, получает уникальный аудиовизуальный материал, на котором запечатлен процесс реставрации выбранной фрески. Средства от ее продажи пойдут на реставрацию предметов искусства в Эрмитаже. С момента покупки владелец токена может распоряжаться им как пожелает, в том числе продавать права на него. Согласно приведенным на презентации результатам исследования, в течение следующих пяти лет стоимость выпускаемых токенов может вырасти в несколько раз.

"Благодаря "Интерросу" и платформе Atomyze появилась система, с помощью которой токены могут выпускаться и продаваться в соответствии с российским законодательством, а самое главное - без больших финансовых потерь. Смысл токенов, смысл NFT - сделать уникальное, чего не было и уже не будет", - пояснил на презентации директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Цифровое искусство" стало первым в России проектом по выпуску NFT, осуществленным в полном соответствии с российским законодательством и без участия зарубежных блокчейн-платформ и криптобирж.

Первыми произведениями искусства, на основе которых в рамках пилотного проекта были выпущены цифровые финансовые активы, стали три всемирно известные фрески мастерской и школы Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа: "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис" и "Венера, вынимающая занозу".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.