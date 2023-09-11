Стабильный курс рубля, борьба с оттоком капитала и безвиз для Азии. Итоги первого дня ВЭФ

Власти РФ разрабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала, и в ближайшее время он будет применен. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, стартовавшего во Владивостоке. Председатель совета директоров ОСК, глава Банка ВТБ Андрей Костин предложил ввести ограничения на вывод рублей из страны, меры в этом направлении сейчас обсуждаются.

ТАСС собрал основные высказывания участников форума.

Худшее для рубля миновало

Орешкин в кулуарах форума заявил журналистам, что пик динамики ослабления курса рубля уже пройден. Свое мнение он аргументировал данными по внешней торговле. "Текущий счет (счет текущих операций - прим. ТАСС) сейчас восстанавливается, импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, восстановились существенно, мы опускались до $50-55 за баррель, сейчас это $70-75 за баррель по российской экспортной нефти", - заявил Орешкин.

Ослабление национальной валюты, по словам чиновника, "было связано с ухудшением цен на нефть, в первом полугодии они довольно серьезно падали, импорт, с другой стороны, восстановился по мере того, как налаживались торговые потоки, произошла переориентация потоков с западных рынков на южный и восточный, поэтому импорт восстановился".

"То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте - это очевидно", - считает чиновник.

Преграда для оттока капитала

Костин в интервью РБК в преддверии ВЭФ предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России. "Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. <...> Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям переводите, сколько хотите. <...> Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например", - сказал Костин.

"Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее", - прокомментировал предложение статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

В свою очередь Орешкин заявил, что пакет мер по ограничению оттока капитала "в ближайшем будущем будет применен". "Сейчас правительство и Центральный банк над этим работают, часть решений уже принимается", - добавил помощник президента.

Без виз, но с картами интуристов

Российские власти работают над отменой визового режима для дружественных стран. Контакты по этой теме ведутся с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

"Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

Пока же действует механизм электронных виз, его запустили с 1 августа. "У нас 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина - граждане Китая", - сообщил министр.

Для удобства иностранных туристов планируется запустить специальные платежные карты. "Соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы. Рассчитываем, что в III - начале IV квартала мы эту тему запустим", - сказал Решетников.

Что делать с рупиями