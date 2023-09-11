"Ростелеком" опроверг утечку данных клиентской базы

Несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы не зафиксировано, сообщили в компании

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" опровергает утечку данных из клиентской базы компании, несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

В компании рассказали, что вечером 8 сентября "проукраинская хакерская группировка Hdr0" заявила о получении доступа к клиентской базе "Ростелекома", в подтверждение злоумышленники выложили в сеть файлы, якобы содержащие клиентские данные, а также скриншот одного из сайтов.

"Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы "Ростелекома" не зафиксировано. Указанный в сообщении хакерской группировки сайт не является официальным интернет-ресурсом компании и не связан с ее инфраструктурой", - сообщили в компании.

Согласно предварительному анализу данных выложенной злоумышленниками базы, как рассказали в "Ростелекоме", стало известно, что большая часть полей не заполнена или заполнена не корректно, также в нем приведены устаревшие данные. "Список не содержит чувствительных персональных данных. Всем дилерам компании направлено предупреждение о необходимости четко соблюдать законодательство по защите персональных данных", - заключили в "Ростелекоме".