Глава НСПК сообщил, что цифровые рубли не будут переводиться через СБП

Владимир Комлев отметил, что это разные платформы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Система быстрых платежей (СБП) не будет использована для переводов цифровых рублей, так как это разные платформы. Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"СБП и цифровые рубли - это две разные истории. СБП - это переводы по счетам, открытым в банках, а цифровой рубль - это новая третья форма денег и для переводов цифровых рублей открываются, хоть их и назвали счетами, но, по сути, это кошельки, открытые на счетах Центрального банка, к которым можно получать доступ через банки, такая двухступенчатая система была внедрена и это другая система. С СБП там общего ничего нет, это разные системы принципиально", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Глава НСПК отметил, что в настоящее время через Систему быстрых платежей проходит более 80% межбанковских переводов и более 10% общих электронных платежей. Так, доля СБП переводов в общем объеме платежей составляет порядка 16%.

Система быстрых платежей (СБП) разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.