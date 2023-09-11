В России построили 25 новых рыбоперерабатывающих заводов

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов сообщил, что это позволило увеличить объемы выпуска продукции глубокой переработки

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Проекты строительства 25 рыбоперерабатывающих заводов реализовали в России, что позволило увеличить объемы выпуска продукции глубокой переработки. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов на Восточном экономическом форуме.

"Из 27 заводов, которые прогнозировались, уже 25 заводов построены и введены в эксплуатацию. Они работают и <...> в прошлом году производство продукции глубокой степени переработки уже преодолело 30%. И причем за последние два года серьезный рост в 15% произошел", - сказал Лихов на сессии "Океан - эволюция промысла и потребления".

Он уточнил, что увеличение показателя в том числе произошло благодаря работе запущенных предприятий. При этом их деятельность сопряжена с некоторыми сложностями в части загрузки. "Финансовые модели коллеги строили несколько шире, чем только работа завода на инвестиционной квоте. В межсезонье инвесторы планировали, что там также будут перерабатываться, возможно, и другие виды рыбы. Поэтому тут есть над чем еще подумать с точки зрения донастройки и более эффективного вовлечения в оборот этих предприятий", - сказал Лихов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.