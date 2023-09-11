11 сентября, 11:23
Восточный экономический форум

В России построили 25 новых рыбоперерабатывающих заводов

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов сообщил, что это позволило увеличить объемы выпуска продукции глубокой переработки

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Проекты строительства 25 рыбоперерабатывающих заводов реализовали в России, что позволило увеличить объемы выпуска продукции глубокой переработки. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов на Восточном экономическом форуме.

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"Из 27 заводов, которые прогнозировались, уже 25 заводов построены и введены в эксплуатацию. Они работают и <...> в прошлом году производство продукции глубокой степени переработки уже преодолело 30%. И причем за последние два года серьезный рост в 15% произошел", - сказал Лихов на сессии "Океан - эволюция промысла и потребления".

Он уточнил, что увеличение показателя в том числе произошло благодаря работе запущенных предприятий. При этом их деятельность сопряжена с некоторыми сложностями в части загрузки. "Финансовые модели коллеги строили несколько шире, чем только работа завода на инвестиционной квоте. В межсезонье инвесторы планировали, что там также будут перерабатываться, возможно, и другие виды рыбы. Поэтому тут есть над чем еще подумать с точки зрения донастройки и более эффективного вовлечения в оборот этих предприятий", - сказал Лихов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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