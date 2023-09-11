"Полюсу" не поступало предложение о покупке российских активов Polymetal

Генеральный директор компании Алексей Востоков сообщил, что "Полюс" не выходил напрямую с предложением покупки активов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" не рассматривает вариант покупки российских активов Polymetal, компании не поступало соответствующее предложение, сообщил ТАСС в кулуарах ВЭФ генеральный директор компании Алексей Востоков.

"К нам с таким предложением не обращались. Вы знаете стратегию "Полюса" по активам, разрабатываем новые лицензии и новые месторождения. При этом, если есть определенная операционная синергия, мы также можем рассмотреть инвестиции в проект, что и случилось с Чульбатканом. Поэтому, если у владельцев "Полиметалла" будут какие-то предложения, которые укладываются в нашу стратегию, то мы с интересом их рассмотрим", - сказал он.

Востоков отметил, что "Полюс" не выходил напрямую с предложением покупки активов.