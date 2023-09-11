11 сентября, 11:51,
обновлено 11 сентября, 12:01
Восточный экономический форум

"Полюс" планирует запустить производство на Чульбаткане в 2029-2030 году

Генеральный директор компании Алексей Востоков сообщил, что на месторождении проходят изыскательные работы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 году. Компания также ожидает получить технико-экономическое обоснование (ТЭО) по месторождению в 2025 году, сообщил ТАСС в кулуарах ВЭФ генеральный директор компании Алексей Востоков.

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"У нас запуск проекта в 2029-2030 году", - сказал он.

По словам гендиректора, на месторождении сейчас проходят изыскательные работы. "Там еще нет полноценных работ. По результатам этих изысканий будет определена оптимальная конфигурация проекта", - сказал он. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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