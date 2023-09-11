СМИ: Эрдоган намерен обсудить с Путиным увеличение поставок продовольствия в Африку

По словам президента Турции, разговор с российским лидером состоится по телефону

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективу увеличения поставок продовольствия в страны Африки. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.

"Ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Мы снова предложили оказать помощь наименее развитым странам Африки, увеличить эти объемы. [Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров [во время переговоров в Индии] предложил обсудить это с президентом [РФ]. Я еще раз обсужу этот вопрос с господином Путиным по телефону, было бы полезно облегчить помощь наименее развитым странам Африки, увеличив эти объемы", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Турецкий президент также отметил, что его страна "продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора".

"Во время визита в Сочи мы подробно обсудили [с президентом РФ Владимиром] Путиным эти вопросы. Господин Путин заявил, что Запад не сдержал данных ему обещаний. Он отметил, что в первую очередь отправит 1 млн тонн зерна. На встрече с Лавровым [на саммите G20] мы обсудили планы отправить миллион тонн зерна в бедные страны Африки в формате Катар - Турция - Россия. Мы проведем оценку этого проекта и сделаем шаги для его реализации", - сказал Эрдоган.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили Путин и Эрдоган.

Стороны отметили, что проект не является заменой зерновой сделки, действие которой было прекращено с 18 июля. Его цель - не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила, что готова ее реализовать.