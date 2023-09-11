Эксперт отметил большой потенциал для взаимодействия России и Индии

Главный редактор издания "Современная индийская политика и экономика" Ашвани Махаджан считает, что с точки зрения инфраструктурного развития Индия нуждается в инвестициях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия может импортировать из Индии больше товаров, у Нью-Дели огромный потенциал. Такое мнение выразил главный редактор издания "Современная индийская политика и экономика", профессор Ашвани Махаджан в ходе видеомоста, посвященного итогам саммита G20.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита ранее заявил, что профильные ведомства и правительства России и Индии договариваются о возможности взаимовыгодного инвестирования рупий, скопившихся в индийских банках у российских экспортеров.

Ашвани Махаджан отметил, что "рупии в расчетах с Россией можно использовать различными способами". "Россия могла бы ввозить больше товаров из Индии. Индия может поставлять широкую номенклатуру товаров. У нас действуют различные программы по развитию производства, это включает, в частности, полупроводники, оборудование, электронику, текстиль. Очень велик потенциал", - считает эксперт.

Он обратил внимание, что с точки зрения инфраструктурного развития Индия нуждается в инвестициях. "Очень многие китайские компании хотят вкладываться в инфраструктурное развитие, но мы не хотим пускать их в нашу страну, и мы были бы рады, если бы Россия пришла и вкладывалась в развитие Индии", - сказал Ашвани Махаджан.

Эксперт отметил возможности фондового рынка Индии, в который инвестируют многие страны. "Действительно могут быть какие-то проблемы с точки зрения регулирования, но на фондовом рынке Индии действительно можно зарабатывать", - указал он.