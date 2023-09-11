Эрдоган призвал Запад выполнить данные РФ обещания в контексте зерновой сделки

Президент Турции заявил, что требования России по зерновой сделке ясны и очевидны

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Западу необходимо выполнить данные России обещания в ситуации с зерновой сделкой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.

"На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, мы подняли вопрос о предложении [президента РФ Владимира] Путина отправить пока что 1 млн тонн зерна. Мы попросим господина Путина увеличить этот объем. Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте. Здесь не только зерно, но и удобрения. К вопросу удобрений нельзя относиться легкомысленно", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Эрдоган считает требования России по зерновой сделке ясными и очевидными.

"Требования России ясны и очевидны. Есть ряд вопросов, которые Россия считает нереализованными. [В Москве] хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов. Мы пытаемся решить эти проблемы и получить результаты", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что "общим желанием лидеров на саммите G20 было возобновление зерновой сделки". "Хотя западные страны ценят усилия Турции, они также должны приложить усилия и выполнить свои обещания", - сказал он.

Эрдоган сообщил, что в ходе контактов на саммите G20 он подробно обсудил с лидерами тему зерновой сделки, и они говорили, "насколько ценны усилия Турции в этом вопросе". "Мы продолжим работать с тем же усердием и усилиями. Будем за каждым столом переговоров, чтобы мир не погрузился в новый продовольственный, энергетический или другой кризис. Этот вопрос также станет одним из основных пунктов повестки дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Эрдоган.

Зерновая сделка прекратила действие спустя год реализации - 17 июля. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель соглашения - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.