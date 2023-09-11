Туркмения обсуждает с РФ транзит зерна в страны Персидского залива

Транспортировка пшеницы осуществляется с помощью судов национального флота Туркмении, сообщили в Ашхабаде

АШХАБАД, 11 сентября. /ТАСС/. Ашхабад обсуждает с Москвой транзит зерновых из южных регионов РФ в страны Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба агентства "Туркменские морские и речные пути" (входит в структуру Министерства транспорта Туркмении).

"В настоящее время ведутся дискуссии с Российской Федерацией относительно перевозки зерновых культур по транзиту из южных регионов РФ в страны Персидского залива и другие регионы. Транспортировка пшеницы осуществляется с помощью судов национального флота "Махтумкули", "Туркменистан" и "Балкан", а также с использованием инфраструктуры международного морского порта Туркменбаши", - говорится в сообщении.

В агентстве также отметили, что в порт Туркменбаши продолжает активно поступать пшеница из Астрахани. Всего за август перевезено более 12 тыс. тонн семян озимой пшеницы сорта "Безостая 100" и "Алексеич", которые входят в пятерку лучших сортов лидеров озимой пшеницы.