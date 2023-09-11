Эрдоган: Турция ведет работу по организации поставок российского газа в Европу через хаб

Как заявил турецкий лидер, ресурсы других стран тоже смогут попасть на европейский рынок

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает работу по проекту газового хаба, чтобы через него можно было доставлять российский газ в Европу.

"Энергетический вопрос мы обсуждаем в приоритетном порядке и ведет отдельный диалог с нашими собеседниками на полях саммитов и на всех международных площадках. Говорим о том, какие шаги надо сделать. Наша работа в вопросе доставки российского газа в Европу через Турцию [будущий газовый хаб] продолжается. Ресурсы других стран тоже смогут попасть на европейский рынок, поскольку Турция является мировым энергетическим центром", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Он добавил, что в дальнейшем Анкара планирует "сделать шаги для создания физической базы для торговли природным газом в Турции".

"Мировая цена на природный газ будет определяться в Турции, особенно с учетом конкретных шагов, которые мы предпримем. Мы обсуждали вопрос о центре природного газа в Тракии с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Сочи. Примерно 40-50% газа, поступающего в Тракию, будет удовлетворять потребности Турции, но Европа сейчас ожидает от нас природного газа", - сказал турецкий лидер. По его словам, "Венгрия ожидает от Турции газ, и ей были даны обещания" относительно того, что Анкара будет "поставлять природный газ в Европу из распределительного центра в Тракии".

Как отметил Эрдоган, деловой центр в стамбульском районе Аташехир в свою очередь должен будет стать биржевой площадкой для торговли как энергоресурсами, так и природными ископаемыми, металлами. "Наряду с газовым хабом в Тракии будет центр торговли в Аташехире. Мы делаем шаг, чтобы заниматься ценообразованием. Работу по этому вопросу финализирует наше Минэнерго в ходе консультаций с его собеседниками", - добавил он.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба в Тракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.