В Ленобласти открыли завод по производству полуприцепов для нефтепродуктов

Генеральный директор АО "Спецнефтетранс" Роберт Габдуллин сообщил, что планируется выпустить 500 полуприцепов-цистерн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый производственный комплекс по выпуску полуприцепов АО "Капри", объем инвестиций в который составил более 1 млрд рублей, открыли в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС. Как рассказал генеральный директор АО "Спецнефтетранс" Роберт Габдуллин, в ближайшие два года планируется выпустить 500 полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.

"Наш номинал завода - 500 единиц в год. На эту цифру и рассчитывали. При этом понимаете, что нам самим столько не надо. У нас хозяйство не такое большое. Поэтому мы рассчитывали от 2 до 4 тыс. - емкость рынка всего по РФ. В этом контексте 500 единиц - мы сейчас стартуем с 20 в месяц, то есть 240-250 единиц в год. Надеюсь, что рынок позитивно примет наш продукт, надеемся на его качество, на надежность, на эстетичность, на те факторы, которые вы можете даже визуально оценить. И соответственно, после того, как это все будет настроено, ожидаем, что выйдем на те самые 500 единиц в течение 2-3 лет", - сказал Габдуллин.

Соглашение о строительстве производственного комплекса по выпуску полуприцепов между правительством Ленинградской области и АО "Капри" было подписано 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Компания "Капри" занимается выпуском прицепов, полуприцепов, автоцистерн и другой автотехники для перевозки нефтепродуктов. АО "Капри" является дочерним предприятием АО "Спецнефтетранс" (транспортный холдинг, являющийся генеральным партнером ПАО "Лукойл" в области инфраструктуры услуг автотранспорта и спецтехники).