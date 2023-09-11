Путин по ВКС принимает участие в открытии новых предприятий в дальневосточных ТОРах

В частности, состоится первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с площадки Восточного экономического форума по видео-конференц-связи (ВКС) подключился к церемонии открытия предприятий в дальневосточных ТОРах. Она пройдет в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока.

В частности, состоится первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье, также будут запущены восстановленное и модернизированное предприятие по добыче и переработке титаномагнетитовых руд Куранхского месторождения "Байкало-Амурской горнорудной корпорации" в Приамурье и расширенные мощности горно-обогатительного комплекса золоторудной компании "Павлик" в Магаданской области.

Путин ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока © Kremlin.ru

ТОРы - это территории с особым режимом предпринимательской деятельности, инвесторам предоставляются налоговые льготы и инфраструктура, упрощены административные процедуры. Резиденты ТОРов в течение первых пяти лет не платят налоги на прибыль, имущество и землю. На данный момент на Дальнем Востоке создано 17 ТОРов.