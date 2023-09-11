Турпоток на курорты Кубани по итогам лета 2023 года возрос более чем на 5%

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе зафиксировали 9,7 млн отдыхающих

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края по итогам летнего туристического сезона приняли 9,7 млн отдыхающих, что более чем на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Этим летом в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн человек со всей страны. Несмотря на то, что высокий летний сезон завершен, отели и гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 92%, на Азовском - на 91%. Кроме отдыха у моря, гостей привлекают разные активности - походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм", - говорится в заявлении губернатора региона, слова которого приводятся на сайте администрации Краснодарского края.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС уточнили, что год назад летом в крае отдохнули 9,2 млн туристов. Таким образом, рост турпотока в этом году превышает 5%.

По данным администрации Краснодарского края, с начала 2023 года край принял уже 13,4 млн туристов. В регионе в этом году работают 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 625 тыс. мест. Из них 285 гостиниц и отелей уровня 4-5 звезд. Власти региона фиксируют, что спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превышает предложение.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов