Дорогу к пункту пропуска на острове Большой Уссурийский начнут строить весной 2024 года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что регион обосновал грузовую базу пункта пропуска в объеме 1 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство дороги к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский начнут строить весной 2024 года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время сессии "Острова России. Уникальные возможности развития" на Восточном экономическом форуме.

"Мы в инициативном порядке запроектировали дорогу. <...> Начинаем строительство весной, сооружаем на Хабаровском судостроительном заводе земснаряд большой, который тоже будет участвовать в строительстве, подготовке инертных материалов", - сказал Дегтярев.

Развитие острова Большой Уссурийский является ключевым флагманским проектом российско-китайского сотрудничества для Хабаровского края. Как отмечал ранее в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития региона Виктор Калашников, новый автомобильный грузопассажирский пункт пропуска на острове в связке с трассой "Обход Хабаровска" и "сухим портом" в комплексе с планами Китая по развитию аналогичной инфраструктуры в уезде Фуюань позволят сформировать новый международный опорный транспортный узел, отвечающий национальным целям развития Дальневосточного федерального округа и РФ в целом.

Губернатор во время сессии сообщил, что регион обосновал грузовую базу пункта пропуска в объеме 1 млн тонн. Также посчитан пассажиропоток. "В первый год до 1 млн пассажиров и уже со второго года - 1,5 млн", - сказал Дегтярев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.