Хуснуллин заявил, что готовность трассы М-12 от Арзамаса до Казани составляет выше 80%

Работы на этом участке идут по такому графику, который позволит в конце декабря запустить движение до Казани, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Готовность федеральной трассы М-12 ("Восток") от Арзамаса до Казани составляет выше 80%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас там степень готовности - выше 80%. <…> Очень напряженно, непростая задача. Но из главных вопросов - мост через Волгу - он уже соединен. <…> Там укладка идет асфальта, освещение, барьерка", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что работы на этом участке трассы идут по такому графику, который позволит в конце декабря запустить движение до Казани.

Президент России Владимир Путин 8 сентября дал старт движению по федеральной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса. С введением в декабре участка автодороги до Казани время в пути между Москвой и столицей Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа.

Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.