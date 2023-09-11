Эрдоган заявил, что проект "Один пояс - один путь" не может реализоваться без Турции

По словам турецкого лидера, самый удобный маршрут с востока на запад должен проходить через его страну

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна должна быть частью китайского проекта "Один пояс - один путь".

"Китай добился большого прогресса в реализации этой инициативы, и он продолжает идти дальше. Но и мы работаем в этом направлении. Цель - дотянуть путь до Мармарая [тоннель под Босфором]. Без Турции не может быть этого транспортного коридора. Турция является важной производственной и торговой базой. Самый удобный маршрут с востока на запад должен проходить через Турцию", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20. Его слова приводит телеканал TRT.

"Мы ведем дипломатию на принципах "win-win" и оцениваем, какую пользу мы можем получить от этих альтернативных маршрутов. И мы видим, что другие страны пытаются за счет новых маршрутов расширять свои зоны влияния. Однако мы смотрим на этот вопрос с позиции "путь - это цивилизация" и надеемся, что эти проекты послужат развитию цивилизации, благополучию и миру людей", - сказал он.

Эрдоган напомнил и о проекте транспортного коридора из ОАЭ в Турцию и далее в Европу.

"Мы говорим о коридоре в Европу через Турцию, Ирак, Катар, Абу-Даби. [Президент ОАЭ шейх] Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в этой связи выступил с гораздо более решительным предложением - не затягивать эту работу, закончить переговоры за 60 дней, немедленно заложить фундамент и отправиться в путь. Мы дали необходимые указания как нашему министру иностранных дел Хакану Фидану, так и нашему министру транспорта и инфраструктуры Абдулкадиру Уралоглу", - сообщил Эрдоган. Он отметил, что все участники проекта готовы работать, а турецкие министры в скором времени проведут переговоры по теме реализации проекта.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.