Путин запустил производство меди на крупнейшем в РФ месторождении

В результате запуска фабрики на "Удокане" получен первый медный концентрат

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" запустила оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан", в церемонии запуска в режиме видео-конференц-связи из Владивостока принял участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.

"Вперед!" - сказал глава государства, выслушав доклад руководства предприятия. В результате запуска фабрики на "Удокане" получен первый медный концентрат. Проект реализуется в рамках ТОР "Забайкалье", а объем инвестиций составил более 230 млрд рублей, отмечается в материалах компании.

Строительство горно-металлургического комбината (ГМК) по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди с ресурсами 26,7 млн тонн в Забайкальском крае началось в 2019 году. ГМК будет введен в эксплуатацию в два этапа: в первую очередь будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, во вторую - все технологические линии гидрометаллургического завода. Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тыс. тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. тонн меди в год с объемом переработки до 50 млн тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей. Запуск второй очереди производительностью 24-28 млн тонн руды в год запланирован на 2028 год.

На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы. Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. На сегодня объем добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.

О запуске других предприятий

Также на церемонии президент дал отмашку на запуск еще двух проектов в ТОРах - восстановленного и модернизированного предприятия по добыче и переработке титаномагнетитовых руд Куранхского месторождения "Байкало-Амурской горнорудной корпорации" в Приамурье и расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании "Павлик" в Магаданской области.

Путин поздравил все предприятия с началом работы, назвал сегодняшние мероприятия важными и приятными. "Это результат работы целых коллективов. Это большие проекты, имеющие хорошее будущее, и очень нужные для страны", - сказал глава государства, отметив, что по каждому направлению была проделана большая работа. "Уверен, вы и дальше будете демонстрировать результаты подобного рода! Желаю вам всего самого доброго", - заключил он.

ТОРы - это территории с особым режимом предпринимательской деятельности, инвесторам предоставляются налоговые льготы и инфраструктура, упрощены административные процедуры. Резиденты ТОРов в течение первых пяти лет не платят налоги на прибыль, имущество и землю. На Дальнем Востоке создано 17 ТОРов.