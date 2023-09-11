Украина надеется в 2024 году получить от США до $14 млрд

При этом никаких гарантий от Вашингтона на этот счет пока нет, сообщил министр финансов Сергей Марченко

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Киев рассчитывает в следующем году получить от США порядка $12-14 млрд финансовой помощи, однако никаких гарантий от Вашингтона на этот счет пока нет. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 миллиардов до $14 миллиардов. Это то, что мы разрабатываем", - приводит слова министра украинское издание "Экономическая правда". Марченко признал, что в этом вопросе пока еще много неопределенности.

Он добавил, что до конца текущего года Киев хотел бы получить от США еще $3,3 млрд. По словам министра, в этом году в украинский бюджет от западных партнеров поступило $42 млрд, при этом $35 млрд из них пошло на покрытие дефицита, а остальное - на накопление резервов и выплаты долговых обязательств.

По словам Марченко, кабмин планирует предложить Верховной раде вновь увеличить военные расходы, однако в правительстве не уверены, что смогут получить всю запрашиваемую сумму. С 1 августа в стране отменили действовавшие полтора года налоговые льготы для бизнеса. Как пояснил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, это пришлось сделать из-за роста военных расходов.

Ранее новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что до конца этого года стране потребуется дополнительно 250 млрд гривен ($6,83 млрд) на денежное довольствие военнослужащих. По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, военные расходы бюджета страны в 2023 году достигнут $48,7 млрд. В свою очередь глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламентарии готовят реформу, в соответствии с которой вся доходная часть бюджета в следующем году будет направляться на нужды обороны.

Марченко ранее признавал, что бюджет Украины самостоятельно может покрыть только военные расходы, а все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств. Он также сообщал, что ситуация с бюджетом на следующий год остается неопределенной. Военные расходы в нем будут не ниже, чем в текущем году, - на уровне 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

В бюджете страны на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отмечал, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.