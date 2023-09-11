Профицит внешней торговли России в январе-августе снизился до $72,6 млрд

Он уменьшился более чем в 3,1 раза

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - августа 2023 года снизился более чем в 3,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $72,6 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.

При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе - июле 2023 года снизился более чем в 7,2 раза, до $25,6 млрд.

"Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,3% (на $156,7 млрд). По первой оценке августа 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне $2,8 млрд", - говорится в сообщении регулятора.

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами по отношению к январю - августу 2022 года было вызвано уменьшением стоимости экспорта на 31,8% в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта, отметили в ЦБ. Кроме этого, продолжилось восстановление стоимостных объемов импорта товаров, величина которых в январе - августе 2023 года превысила показатель сопоставимого периода 2022 года на 17%.

Регулятор также пояснил, что дефицит баланса внешней торговли услугами в январе - августе 2023 года вырос более чем в два раза за счет оживления туристического потока из России за рубеж, а также снижения стоимости экспорта услуг.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился в основном в результате уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов по сравнению с январем - августом 2022 года, отметили в ЦБ.