Группа "Аэрофлот" в августе увеличила перевозки на 7,5%

Объем перевозок составил 5,2 млн пассажиров

МОСКВА, 11 сентября, /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в августе 2023 года увеличила перевозки на 7,5%, до 5,2 млн пассажиров по сравнению с показателем августа прошедшего года. Об этом говорится в сообщении компании. При этом авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот увеличился на 9,4%.

"Объем перевозок группы "Аэрофлот" на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,3 млн пассажиров, что выше показателя августа 2019 года на 20,1% и сопоставимо с августом 2022 года", - говорится в сообщении.

На международных линиях перевозки выросли на 95%, до 934,4 тыс. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Пассажирооборот увеличился на 12,5% по сравнению с августом 2022 года, предельный пассажирооборот - на 11,2%.

Всего за летний сезон 2023 года перевезено 14,7 млн пассажиров, в том числе 4,3 млн в июне, 5,1 млн в июле и 5,2 млн в августе говорится в сообщении компании.