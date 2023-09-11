На базе УрФУ создадут лабораторию звука и света для импортозамещения сценической техники

Она создается в рамках проекта экосистемы "Космос"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) совместно с Вадимом Самойловым и Уральским федеральным университетом (УрФУ) договорились о создании на базе вуза лаборатории звука и света для импортозамещения радиотехники, сценического и медиаоборудования. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил гендиректор КРСУ Андрей Мисюра.

"Большинство оборудования, эксплуатируемого на российском рынке - импортное, а отечественное производство находилось в упадке. Из-за санкций стоимость зарубежной техники выросла. Опрос производителей такого оборудования показал, что в отрасли сложился дефицит специалистов и нет сильного радиотехнического образования. Для решения этой проблемы на базе института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ планируется создать лабораторию проблем звука и света", - сказал Мисюра.

Лаборатория создается в рамках проекта экосистемы "Космос" и технопарка электронной промышленности, который будет работать рядом с кампусом. По словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, идея ее создания принадлежит рок-музыканту, основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову. "На "Иннопрооме" (международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге - прим. ТАСС) мы с Вадимом Самойловым обсудили этот вопрос. Он тоже свои чаяния нам озвучил. Это, в том числе явилось толчком для нас к более пристальному вниманию к этой сфере", - отметил он.

Отличием лаборатории, по замыслу ее создателей, станет связь с рынком: все учебные программы разрабатываются совместно с представителями брендов отечественного медиаоборудования, планируется проведение стажировок и трудоустройство выпускников. Преподавателями в лаборатории будут практикующие специалисты из индустрии, а студенты еще во время учебы смогут заняться созданием технологий в сфере медиа- и аудиооборудования.

"Если [этот опыт] у нас получится, а я уверен, что получится, то такие прецеденты будут масштабироваться в других регионах. Создание лаборатории анонсировано уже в этом году. Пока у нас не построено здание технопарка, она будет базироваться на базе радиотехнического [института]", - добавил Мисюра.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.