В ЦРПТ сообщили, что продажи просроченных препаратов в России снизились в три раза

Член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов добавил, что маркировка позволяет прослеживать движение лекарств, а также видеть их ввод в гражданский оборот в режиме реального времени

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Показатели по контрафакту продолжают снижаться в России благодаря введению маркировки, продажи просроченных препаратов снизились в три раза с 2021 года. Об этом рассказал член совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") Александр Демьянов, выступая на Восточном экономическом форуме.

Демьянов добавил, что маркировка позволяет прослеживать движение лекарств, их остатки в каждом регионе вплоть до каждой аптеки, а также видеть их ввод в гражданский оборот в режиме реального времени. Это позволяет с высокой точностью определять позиции, по которым впоследствии возможно снижение доступности, и заранее принимать необходимые меры по их закупке.

Положительную динамику отметил и член комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров. "Мы сегодня в ситуационном центре в онлайн-режиме можем просмотреть всю Россию, перебрасывать запасы лекарств. Благодаря маркировке мы все учитываем", - отметил он.

Петров также прокомментировал усиление контроля на рынке рецептурных препаратов. "Мы приняли решение, те препараты, которые выдаются по льготным рецептам за счет государства, должны учитываться. Следующее - препараты группы "А", то есть психотропные, сильнодействующие вещества и другие. Мы последовательно эти препараты, группа за группой, будем забирать на строгий учет", - подытожил он.

Более того, Демьянов добавил, что по данным ЦРПТ за 2022 год производство лекарств в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В системе маркировки на данный момент зарегистрировано более 95 тыс. юридических лиц, 15 тыс. аптек и 70 тыс. медучреждений.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.