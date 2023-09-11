Пятый Российский экономический конгресс собрал в Екатеринбурге участников из 12 стран

Часть мероприятий пройдет на площадках вузов города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Представители 12 стран приняли участие в V Российском экономическом конгрессе, который в понедельник начал свою работу в Екатеринбурге, в их числе представители Германии, Великобритании и Китая, сообщил ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.

"Несмотря на то, что он [конгресс] считается российским, [на нем присутствуют] 12 стран-участников: и ближние, и дальние страны. [В частности,] Сербия, Германия, Венгрия, Великобритания, Болгария, Азербайджан, Армения, [Республика] Беларусь, Китай, Казахстан. Посмотрите, какой большой интерес наши проблемы, вопросы, предложения, наш конгресс вызвали на международном уровне", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Директор Института экономики РАН Михаил Головнин отметил, что Урал является важным центром экономической науки, поэтому было принято решение провести конгресс в Екатеринбурге. По его словам, пятый конгресс стал крупнейшим за последние годы.

"Наиболее острой проблемой, которая будет обсуждаться на конгрессе, [станет] устойчивость экономики региона, включая Свердловскую область, Уральский федеральный округ и все другие регионы. Вы видите это по широте участников", - добавила директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. Ученые также обсудят устойчивость к санкционному давлению, возможность реализации технологического суверенитета, демографические последствия современных процессов.

Часть мероприятий пройдет на площадках вузов Екатеринбурга, в том числе в Уральском институте управления - филиале РАНХиГС. Директор института Олег Гущин рассказал, что на площадке вуза разместятся три тематических трека: "Демография и пенсионные системы", "Социальная политика" и "Креативные индустрии". В общей сложности там пройдет 26 сессий, на которых выступят более 50 ученых. В рамках конгресса также состоится конференция молодых ученых, на которой будет представлено порядка 80 докладов. В конце каждой сессии выберут лучший доклад, который будет опубликован в научных рейтинговых журналах.

Российский экономический конгресс проходит раз в три года и собирает для открытой дискуссии представителей различных школ и направлений экономики. В этом году он состоится с 11 по 15 сентября, в мероприятии принимают участие более 1,5 тыс. ученых.