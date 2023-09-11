11 сентября, 13:11,
обновлено 11 сентября, 13:25
Колебания курса рубля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей. Доллар торговался ниже 96 рублей

По данным на 16:09 мск, курс евро снизился на 1,75%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа, курс доллара - ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:09 мск, курс евро опустился до отметки 102,96 рубля (-1,75%). В то же самое время курс доллара опустился до 95,95 рубля, теряя 1,88%.

К 16:19 мск доллар торговался на уровне 95,88 рубля (-1,94%). В то же время евро снижался на 1,78%, до 102,93 рубля, а юань терял 1,16%, опускаясь до 13,113 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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