Трутнев заявил, что объем инвестиций в Дальний Восток должен составить 10,5 трлн рублей

Таких показателей планируется добиться до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем привлеченных инвестиций к 2030 году должен составит порядка 10,5 трлн рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину во Владивостоке доложил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Чего мы хотим добиться до 2030 года? Объем привлеченных инвестиций должен составить 10,5 трлн рублей", - сказал он.

Из них 8 трлн рублей, отметил вице-премьер, уже обеспечены соглашениями и обязательствами инвесторов. К этому же времени должно появиться 1,7 тыс. новых предприятий.

Трутнев также рассказал, что за десять лет реформы развития ДФО было принято 75 федеральных законов и 442 акта правительства России. "Благодаря этим нормативным актам, законам возникли территории опережающего развития, "дальневосточный гектар", свободный порт Владивосток, специальный административный район, механизм снижения энерготарифов, электронная виза, "дальневосточная ипотека", Единая дальневосточная авиакомпания. Совсем недавно принят закон о преференциальном режиме на Курилах и закон о северном завозе. Самое главное во всем этом, что все это вместе образует целостную систему поддержки развития Дальнего Востока", - подчеркнул Трутнев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.