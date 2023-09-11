11 сентября, 13:17,
обновлено 11 сентября, 13:29
Колебания курса рубля

ЦБ понизил курс доллара на 12 сентября до 96,51 рубля

Курс евро понижен до 103,53 рубля

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 12 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,5083 рубля, что на 1 рубль 42 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 35 копеек, до 103,5332 рубля.

Официальный курс юаня понижен на 12 копеек, до 13,1975 рубля.

По данным Московской биржи на 16:21 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 95,85 рубля (-1,98%). В то же время курс евро снижался до 102,88 рубля (-1,83%), курс юаня - до 13,11 рубля (-1,18%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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