ЦБ понизил курс доллара на 12 сентября до 96,51 рубля

Курс евро понижен до 103,53 рубля

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 12 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,5083 рубля, что на 1 рубль 42 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 35 копеек, до 103,5332 рубля.

Официальный курс юаня понижен на 12 копеек, до 13,1975 рубля.

По данным Московской биржи на 16:21 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 95,85 рубля (-1,98%). В то же время курс евро снижался до 102,88 рубля (-1,83%), курс юаня - до 13,11 рубля (-1,18%).