11 сентября, 13:21

В Свердловской области привлекут средства на господдержку МСП с Московской биржи

Это поможет существенно сократить сроки рассмотрения заявок от предпринимателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выйдет на Московскую биржу, чтобы привлекать дополнительные средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу. Это поможет существенно сократить сроки рассмотрения заявок от предпринимателей, сообщили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Выход на биржу расширит финансовые возможности института развития, позволит увеличить объемы выдаваемых займов и поручительств. Первый шаг к открытому рынку уже сделан - рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило фонду высокий рейтинг кредитоспособности - на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом", - цитирует департамент министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова. По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, присвоение кредитного рейтинга позволит фонду выйти на рынок облигаций.

На данный момент СОФПП фиксирует 100-процентную загрузку портфеля, что ведет к очереди в ожидании одобрения займов. Привлечение дополнительных ресурсов с рынка поможет существенно сократить сроки рассмотрения заявок, отметили в департаменте.

По состоянию на 1 сентября фонд с начала года выдал малому и среднему бизнесу, а также самозанятым Свердловской области займы на общую сумму 1,4 млрд рублей. На текущий момент минимальная ставка по займам составляет 6% годовых. Кроме того, поручительства фонда на сумму более 10,5 млрд рублей позволили предпринимателям региона в этом году привлечь финансирование на сумму более 23,2 млрд рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством региона для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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