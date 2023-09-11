Финляндия оценивает разъяснения Еврокомиссии по ввозу автомобилей в ЕС из РФ

До завершения этого процесса власти страны будут придерживаться текущей интерпретации ЕК, заявили в финской таможне

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД и таможенные органы Финляндии оценивают пояснительную записку Еврокомиссии (ЕК) по порядку ввоза автомобилей из России в ЕС, до завершения этого процесса власти страны будут придерживаться текущей интерпретации ЕК. Об этом говорится в заявлении финской таможни.

"Еврокомиссия выпустила пояснительную записку о толковании обстоятельств, связанных с ввозом на территорию ЕС транспортных средств, таких как частные автомобили, зарегистрированные в России. В настоящее время таможенная служба и министерство иностранных дел оценивают влияние этой пояснительной записки на ситуацию в Финляндии", - отмечается в заявлении.

Как сообщили в финской таможне, до завершения процесса оценки разъяснений ЕК власти страны будут придерживаться текущей интерпретации, предусматривающей запрет на ввоз частных автомобилей из РФ вне зависимости от цели их использования.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.