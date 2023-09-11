Минвостокразвития одобрило поддержку 29 проектов по механизму дальневосточной концессии

В министерстве рассчитывают, что до конца года будет одобрена реализация еще около 20 проектов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ одобрило поддержку реализации по механизму дальневосточной концессии почти 30 проектов в девяти регионах. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков в ходе сессии "Дальневосточная концессия: современная инфраструктура для городов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сегодня к ВЭФу мы пришли к следующим результатам: 29 объектов мы одобрили по дальневосточной концессии общим объемом 96 млрд рублей в девяти регионах. Для нас один из главных критериев - это сколько человек почувствуют улучшение жизни в результате создания тех или иных объектов в рамках механизма. Те объекты, которые мы одобрили, должны сделать комфортнее жизнь почти 2 млн дальневосточников", - сказал Бобраков.

В министерстве рассчитывают, что до конца года будет одобрена реализация еще около 20 проектов, и общий объем привлекаемых средств достигнет 200 млрд рублей.

Программу "Дальневосточная концессия" в сентябре 2021 года запустило правительство РФ по инициативе Минвостокразвития России. В сентябре 2022 года была запущена аналогичная программа для Арктики. Программа предусматривает механизм государственно-частного партнерства, по которой частный инвестор создает инфраструктуру, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему вложенные средства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.