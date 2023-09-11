Путин: транспортная инфраструктура Дальнего Востока должна отвечать растущим потребностям

Как отметил президент РФ, в последние годы объемы взаимной торговли России с Китаем и другими странами АТР динамично растут

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Транспортно-логистическая инфраструктура на Дальнем Востоке должна отвечать растущему уровню взаимодействия с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, открывая совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

"В целом, в последние годы объемы взаимной торговли России с Китаем, с другими странами АТР динамично растут, и наша транспортно-логистическая инфраструктура также должна отвечать возрастающему спросу на грузоперевозки", - сказал он, предложив на совещании обсудить ключевые проекты в этой сфере.

Важным шагом на этом направлении, по словам президента, стало открытие в 2022 году железнодорожного моста через Амур (Нижнеленинское - Тунцзян). С его запуском дополнительный стимул к развитию получила и Еврейская автономная область, отметил Путин. "Безусловно, Биробиджану еще предстоит решить целый комплекс задач в экономике и социальной сфере, обеспечить увеличение числа производств и рабочих мест. Возможности для этого есть в самых разных отраслях, начиная от сельского хозяйства до выпуска медицинских изделий и переработки полезных ископаемых", - сказал российский лидер. В качестве примера таких проектов Путин привел комплекс по глубокой переработке графита, широко применяемого в атомной энергетике, медицине и биотехнологиях. Тем не менее, по мнению главы государства, мастер-план Биробиджана может стать хорошим примером построения крепкой, разноплановой экономики.

Президент также сообщил, что на совещании будет завершено рассмотрение мастер-планов развития городов Дальнего Востока. Он напомнил, что уже прошло обсуждение планов по Якутску, Анадырю, Магадану. "Таким образом, в общей сложности мы проработаем 22 мастер-плана, в том числе сегодня сосредоточим особое внимание на перспективах развития таких региональных центров, как Владивостокская и Хабаровская агломерации, Благовещенск и Биробиджан. Здесь проживает более 1,6 млн человек", - сказал Путин, отметив, что большую часть городов, о которых пойдет речь сейчас, в силу их географии объединяет тесное взаимодействие с КНР, другими государствами АТР. "Поэтому такие направления, как туризм, логистика, инвестиционное сотрудничество, доминируют в их мастер-планах", - пояснил он.