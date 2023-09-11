В Эстонии изучают разъяснения Еврокомиссии по ввозу автомобилей в ЕС из России

Как заявил руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Эстонии Антс Кутти, страна планирует обсудить этот вопрос с Литвой, Латвией и Финляндией

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /ТАСС/. Эстонская сторона изучает пояснительную записку Еврокомиссии по порядку ввоза автомобилей из России в ЕС, а также планирует обсудить этот вопрос с Литвой, Латвией и Финляндией. Об этом заявил в комментарии эстонскому гостелерадио ERR руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Эстонии Антс Кутти.

"На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково", - отметил Кутти.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.