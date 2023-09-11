В Белоруссии в августе зафиксировали дефляцию в 0,3%

Инфляция в годовом исчислении замедлилась до 2,3%

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Национальный статистический комитет Белоруссии сообщил, что в августе в республике зарегистрирована дефляция в 0,3%, а инфляция в годовом исчислении замедлилась до 2,3%.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года составил 99,7%", - говорится в сообщении. Годовая инфляция замедлилась в августе до 2,3% по сравнению с августом прошлого года.

В годовом исчислении продовольственные товары подорожали на 3,4%, непродовольственные товары подешевели на 2,6%, а тарифы на услуги выросли на 7,2%.

До этого дефляция фиксировалась в мае текущего года, в июле инфляция составляла 2,7%. В Белоруссии инфляция по итогам 2022 года составила 12,8%. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам текущего года на уровне не более 8%.