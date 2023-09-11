Экспертиза Сбера может помочь спрогнозировать ESG-риски на международном уровне

Старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова отметила, что важно продолжать развивать сотрудничество в области климата для снижения воздействия на окружающую среду, адаптации к климатическим изменениям в рамках БРИКС, ШОС или любого другого объединения

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер может помочь в рамках международных объединений, таких как БРИКС и ШОС, прогнозировать экстремальные климатические явления и формировать риск-ориентированные социально-экономические стратегии. Об этом сообщила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Важно продолжать развивать сотрудничество в области климата для снижения воздействия на окружающую среду, адаптации к климатическим изменениям в рамках БРИКС, ШОС или любого другого объединения. Сбер готов на международном уровне предлагать свою экспертизу по управлению ESG-рисками, в том числе - климатическими. Мы можем помочь в прогнозировании экстремальных климатических явлений, формировании риск-ориентированных социально-экономических стратегий и стратегий адаптации к изменениям зеленой повестки", - рассказала Завьялова, слова которой приводит пресс-служба банка.

Как подчеркнула Завьялова, Сбер один из первых в мире научился оценивать климатические риски для финансовой сферы, что позволяет сократить потери банка до 1 млрд рублей в год.

Отмечается, что прикладное значение для бизнеса приобретают усилия по гармонизации нормативных требований в области климата на уровне стран-участниц международных объединений, так как это влияет на снижение барьеров в торгово-экономических связях.

По словам Завьяловой, Сбер поддерживает идею по синхронизации и созданию общего пространства норм в области зеленого финансирования и углеродного регулирования на пространстве ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Совместно с Национальным ESG Альянсом в рамках работы с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) уже прорабатывается инициатива по организации платформы для прямого взаимодействия российских банков и бизнес-сообщества с финансовыми организациями и бизнесом в регионе АТР по тематике ESG.

Реализация ESG-стратегий компаний вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании для устойчивого развития. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.