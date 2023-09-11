Путин видит хорошие возможности для диверсификации экономики в Хабаровске

Президент рекомендовал также уделить особое внимание развитию исторического центра города

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Хабаровск обладает большим потенциалом для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

"Хорошие перспективы, возможности для диверсификации экономики, для создания новых рабочих мест есть, конечно, и у Хабаровской агломерации. В регионе развивается туризм, промышленные и креативные индустрии. Здесь есть, например, и одна из наших анимационных студий, которая выпускает свою продукцию, мультфильмы, которые популярны не только в России, но и за рубежом", - сказал президент.

Он рекомендовал также уделить особое внимание развитию исторического центра Хабаровска, благоустройству набережных и других городских пространств, а также модернизации инженерных сетей, общественного транспорта и автодорог, созданию жилья, объектов образования и здравоохранения.

"Хабаровск - это один из крупнейших образовательных центров Дальнего Востока. Важно интегрировать высшие учебные заведения города, создать общее образовательное пространство на основе современного межвузовского кампуса", - добавил Путин. По его словам, это позволит эффективнее готовить специалистов, развивать сотрудничество с бизнесом, поддерживать молодежные, предпринимательские и технологические команды, формировать платформу для развития междисциплинарных международных образовательных и исследовательских проектов.