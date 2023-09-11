В Польше не планируют быстро отказываться от угля в энергетике

По словам министра по контролю за государственными активами страны Яцека Сасина, "уголь еще долго будет представлять собой основу польской энергетики"

ТАСС, 11 сентября. Действующее польское правительство и правящая в республике партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского не планируют ускорять сокращение доли угля в энергетическом секторе Польши. Об этом заявил на брифинге министр по контролю за государственными активами страны Яцек Сасин.

Ранее власти Польши заключили социальное соглашение, обязавшись реализовывать процесс сворачивания каменноугольной промышленности в республике к 2049 году.

Сасин подтвердил, что это соглашение будет соблюдаться. "У правительства и партии нет никаких проектов ускорения отказа от угля", - сказал он, заверив, что "уголь еще долго будет представлять собой основу польской энергетики".

В марте министерство климата и окружающей среды республики представило проект, в котором долю угля в энергетике планируется сократить к 2040 году с текущих 77% до 8%. Планируется, что возобновляемые источники энергии к этому времени будут обеспечивать 50% в этой области.