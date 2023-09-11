В Ставрополье производство баранины выросло на 11% с начала года

Пресс-служба губернатора региона сообщила, что в 2023 году на овцеводство предусмотрено 171,3 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ставропольские аграрии с начала 2023 года произвели порядка 13,9 тыс. тонн баранины, увеличив показатели аналогичного периода 2022 года на 11%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Ежегодно в овцеводстве край демонстрирует положительную динамику не только по настригу шерсти, но и по производству мяса. Так, с начала года ставропольские аграрии произвели порядка 13,9 тыс. тонн баранины, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по производству баранины в России регион занимает четвертое место, а импульс к развитию отрасли дают масштабные инвестпроекты.

"В настоящее время реализуется инвестиционный проект по производству баранины ООО "Группа компаний "Дамате". Одними из главных задач является интеграция новых технологий в области овцеводства, проведение мероприятий по искусственному осеменению и улучшению пастбищных угодий. Реализация проекта позволит ежегодно прибавлять в среднем до 4 тыс. тонн продукции, расширять экспорт", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, благодаря вниманию губернатора Владимира Владимирова, подотрасль получает существенную поддержку. В рамках реализации госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в 2023 году на овцеводство предусмотрено 171,3 млн рублей.